"Straszna histeria"

- Jest straszna histeria wokół naszych pilotów wojskowych, którzy rzekomo naruszyli niektóre przepisy i wdarli się w jakąś przestrzeń powietrzną – powiedział Pieskow i dodał, że oskarżenia te są „nieuzasadnione”.

Reklama

- Nasze lotnictwo wojskowe przestrzega wszystkich zasad i przepisów lotniczych – zapewnił.

Trump: Kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną

We wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził pogląd, że kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni drony lub samoloty rosyjskie trzykrotnie wleciały w przestrzeń powietrzną krajów NATO. Rosja za każdym razem dementowała doniesienia, by do tego doszło. We wtorek NATO ostrzegło Moskwę, że ta eskalacja musi się zakończyć, i zapewniło, że jest gotowe się bronić.

W poniedziałek Dania musiała zamknąć na kilka godzin lotnisko w Kopenhadze po przelocie dronów nieznanego pochodzenia. W nocy z 9 na 10 września do Polski wleciało około 20 dronów; sojusznicze myśliwce zestrzeliły trzy z nich. Naruszenie przestrzeni powietrznej zgłosiły też Rumunia i Estonia.