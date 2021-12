Jak powiedział podczas konferencji prasowej Kirby, przedstawiciele Pentagonu odwiedzili Ukrainę, by przeprowadzić rozmowy na temat "problemów obrony powietrznej i tego, czego im [Ukraińcom] w tym zakresie brakuje".

Reklama

Odmówił jednak podania szczegółów rozmów oraz wyjaśnienia, "w jaki sposób to, czego się dowiedzieli, może wpłynąć na przyszłe pakiety pomocy dla Ukrainy". Kirby zapowiedział jednakże, że będzie to podane do wiadomości, gdy zostanie podjęta decyzja o wysłaniu kolejnej partii pomocy wojskowej dla Kijowa.

Jak podawały w ostatnich tygodniach amerykańskie media, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej to jeden z głównych elementów uzbrojenia, o które prosiła Waszyngton Ukraina. Wchodzą w nie m.in. zestawy Patriot i Żelazna Kopuła.(PAP)