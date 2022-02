"ESET Research odkrył nowe złośliwe oprogramowanie typu data wiper użyte dziś na Ukrainie. Z danych telemetrycznych firmy ESET wynika, że zostało ono zainstalowane na setkach maszyn w tym kraju. Jest to następstwem dzisiejszych ataków DDoS na kilka ukraińskich stron internetowych. Pierwszą próbkę zaobserwowaliśmy dzisiaj około godziny 14:52 UTC / 16:52 czasu lokalnego. Znacznik czasowy kompilacji PE jednej z próbek to 2021-12-28, co sugeruje, że atak mógł być przygotowywany od prawie dwóch miesięcy" - poinformowała słowacka firma na Twitterze.

W środę po południu ukraiński wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow poinformował o trwającym zmasowanym ataku DDoS na strony internetowe organów państwowych, w tym Rady Najwyższej, Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wcześniej ukraińskie media informowały, że nie działa szereg państwowych stron internetowych na Ukrainie. Był to kolejny w ostatnim czasie taki atak na ukraińskie strony internetowe.