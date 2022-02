"27.02 do godz.15.00 na całym odcinku granicy polsko-ukraińskiej #funkcjonariuszeSG odprawili na kierunku do polski 57 tys. osób. Od początku rozpoczęcia działań zbrojnych w Ukrainie (24.02) do Polski wjechało już 213 tys. osób. Funkcjonariusze SG pomagają osobom ewakuującym się z Ukrainy" - poinformowała Straż Graniczna na Twitterze.

Na niedzielnej konferencji w MSWiA komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga poinformował, że wszystkie przejścia na odcinku granicy polsko-ukraińskiej są czynne i pracują normalnie. Komendant wyjaśnił, że w czwartek do Polski przyjechało 31 tys. osób., w piątek - 47 tys., a w sobotę - 77 tys. osób.

Szef SG zapewnił jednocześnie, że wszystkie osoby, które będą potrzebowały pomocy i będą jej oczekiwały, zostaną przyjęte na terytorium Polski bez względu na ich obywatelstwo.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska