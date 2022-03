Co najbardziej oburza polskiego odbiorcę? To, że Węgrzy odmówili dostaw broni dla walczącej Ukrainy . Nie zezwolą także na tranzyt broni przez swoje terytorium. Dlaczego? Bo jak mówią władze, naraziłoby to życie rodaków w samych Węgrzech oraz w obwodzie zakarpackim. A mieszka ich tam ok. 150 tys. Jak powiedział minister Péter Szijjártó, jest oczywiste, że jeśli ktoś będzie chciał przerwać takie dostawy, to uderzy w transporty. Według deklaracji polityka rządu ma więc być w pełni podporządkowana ochronie obywateli. Sam Viktor Orbán stwierdził, że Budapeszt nie przekaże broni, bo nie dysponuje taką, bez której mógłby się obyć.