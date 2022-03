Informacje te potwierdził na Facebooku szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Dmytro Łunin.

"Drugi konwój ewakuacyjny opuścił Sumy. Czekamy w rejonie Połtawy. Chwała Ukrainie" – napisał Łunin w poście i opublikował zdjęcie ludzi, wsiadających do autokaru.

W Sumach na północnym wschodzie Ukrainy korytarz humanitarny zaczął działać we wtorek przed południem i ma być czynny do godz. 21. czasu lokalnego. Według tamtejszych władz trasa korytarza jest uzgodniona ze strona rosyjską i prowadzi z Sum przez Łochwicz, Łubnie do Połtawy.

W pierwszym wtorkowym konwoju z Sum ewakuowanych zostało m.in. ok. 1000 studentów zagranicznych.