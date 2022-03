"Polska to kraj, który jako jedno z pierwszych państw na świecie bez wahania wyciągnął pomocną dłoń do Ukrainy" - czytamy we wpisie zamieszczonym w Telegramie przez Radę Najwyższą (parlament) Ukrainy.

"Podczas gdy +bratnie+ narody wbiły nam nóż w plecy, Polska otworzyła dla nas swoje drzwi i serca" - dodał Stefanczuk.

Jak podkreślił, "Polska stała się dla Ukrainy rodzoną siostrą i potwierdza to ogromna pomoc od polskich braci i sióstr" ukraińskim wojskowym i uchodźcom.

Stefanczuk zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i do wszystkich Polaków: "Dziękuję wam w imieniu wszystkich Ukraińców". "Jesteście niesamowici! Codziennie Polska pomaga każdemu, kto potrzebuje wsparcia. Ludzkie dobro w tym trudnym dla nas czasie jest bezcenne" - podkreślił.

"Na pewno razem zwyciężymy, bo po naszej stronie są siły dobra, opieki, miłości. Chwała Ukrainie i wielkie podziękowania dla Polski!" - napisał przewodniczący ukraińskiego parlamentu. (https://t.me/verkhovnaradaukrainy/12403?single) (PAP)