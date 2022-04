Od początku wojny w Ukrainie obie strony polskiej administracji, chcąc nie chcąc, były skazane na współpracę w celu zapewnienia opieki nad uchodźcami. Dotychczas rozmowy między włodarzami a obozem rządzącym dotyczyły doraźnej pomocy: zorganizowania punktów recepcyjnych, zakwaterowania, wyżywienia czy nadawania numerów PESEL. W ramach rozliczeń z samorządami rząd wypłacił im już ok. 500 mln zł.

W tej sprawie odbyło się w zeszłym tygodniu spotkanie samorządowców z premierem Mateuszem Morawieckim, kolejne jest wstępnie planowane na maj. Jak informuje Związek Miast Polskich (ZMP), osobna narada ma dotyczyć miast z tzw. ściany wschodniej, do których trafiają uchodźcy. Chodzi o dość specyficzną sytuację – z jednej strony są tam wolne miejsca w systemie edukacji, a z drugiej te miejscowości borykają się z wysokim bezrobociem.

Samorządowcy organizują także okrągły stół w sprawie uchodźców – planowany jest na 9 maja w Hali Ludowej we Wrocławiu. Zaproszenia zostaną wystosowane do rządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. – Będziemy też chcieli zaprosić prezydenta Zełenskiego i ukraińskich samorządowców do udziału zdalnie. Przewidujemy potem pracę w tzw. podstolikach – mówi nam osoba zaangażowana w przygotowania.