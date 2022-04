„Przemoc, morderstwa, gwałty… to, co dzieje się na Ukrainie, można porównać do najciemniejszych kart historii” – powiedział De Croo.

„To bolesne widzieć, że jest to nadal możliwe w Europie” – uważa szef belgijskiego gabinetu i zapowiada, że belgijscy eksperci medycyny sądowej pomogą zbierać dowody rosyjskich zbrodni.

„Obecnie badamy jak możemy to najszybciej zorganizować” – powiedział premier.

Andrzej Pawluszek (PAP)