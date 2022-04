Według CNN Wolff został niedawno powołany do Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, gdzie odpowiadał za kwestie związane ze wsparciem wojskowym przekazywanym Kijowowi przez Waszyngton i sojusznicze stolice.

Reklama

"Po długoletniej karierze na skrzyżowaniu dyplomacji i sił zbrojnych Wolff jest właściwą osobą na to stanowisko. Dzięki niemu Ukraina otrzyma broń, której potrzebuje, aby odeprzeć krwawą agresję Rosji" – powiedział Nathan Sales, były koordynator ds. walki z terroryzmem w Departamencie Stanu USA, cytowany przez CNN.

Reklama

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający m.in. dziesiątki haubic i 144 tys. pocisków do nich. Wartość pakietu to 800 mln USD. Dodatkowo zapowiedział wypłatę kolejnej transzy pomocy finansowej dla rządu w Kijowie w wysokości 500 mln USD i wezwał Kongres do udostępnienia kolejnych funduszy na pomoc dla Ukrainy.

Generał Wolff przeszedł na emeryturę w 2014 roku po 34 latach służby w amerykańskiej armii, w tym podczas misji w Iraku. Pracował też m.in. w Departamencie Stanu. W latach 2015-2019 Wolff pełnił funkcję zastępcy Specjalnego Przedstawiciela Prezydenta USA ds. Światowej Koalicji na rzecz walki z Państwem Islamskim. (PAP)