Cable wskazuje, że Wielka Brytania ma możliwości wytwarzania większej ilości energii samodzielnie i uwolnienia się od zależności od rosyjskiej ropy i gazu w sposób przyjazny dla środowiska, bo ma bardzo duży potencjał wytwarzania energii wiatrowej, której koszt spada gwałtownie. Wyjaśnia, że obecnie pochodzi ona głównie z morza, a energia wiatrowa pozyskiwana na lądzie byłaby najtańszym źródłem, przynajmniej na potrzeby elektryczności. Przyznaje jednak, że zwiększenie ilości energii z wiatru nie stanie się z dnia na dzień i na razie potrzebne są inne, mniej pożądane, rozwiązania.

"Osobiście nie mam obiekcji, żeby nieco zwiększyć wydobycie gazu na Morzu Północnym, bo gaz jest paliwem przejściowym, tak czy inaczej będziemy go potrzebować jeszcze przez jakieś 30 lat, więc produkowanie trochę większej ilości w Wielkiej Brytanii zamiast zwiększania importu z Kataru brzmi rozsądnie. Podobnie nie mam fundamentalnych obiekcji, jeśli chodzi o energię nuklearną – przy jej wytwarzaniu nie powstaje dwutlenek węgla, a jeśli małe reaktory nuklearne byłyby budowane w konkurencyjnej cenie, byłyby bezpieczne i rozwiązany byłby problem z odpadami, to nie jestem przeciwko" – mówi.

"Natomiast w kwestii ropy istnieje konflikt pomiędzy wartościami a potrzebą chwili. Jeśli mamy zrezygnować z rosyjskiej ropy, to musimy ją czymś zastąpić, a ewentualne dodatkowe dostawy będą pochodzić z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wenezueli czy Iranu - to wszystko są paskudne reżimy. To podważać będzie przekaz o wolności i demokracji, ale obawiam się, że w sytuacji wojny muszą być kompromisy" – przyznaje Cable.

Wskazuje zarazem, że zwiększenie zakupów ropy od tych państw może być szansą na skłonienie ich do zmiany postępowania, szczególnie w przypadku Iranu. Mówi, że jeśli efektem takiego kompromisu byłaby zmiana jego zachowania w kwestii dążenia do posiadania broni jądrowej czy bezpieczeństwa regionalnego, to byłoby to pozytywne.

Cable przyznaje, że uzależnienie Wielkiej Brytanii od ropy i gazu z Rosji jest znacznie mniejsze niż w niektórych innych krajach europejskich, np. w Niemczech, ale też zwraca uwagę, że szereg innych uważa, iż są z kolei w lepszej sytuacji niż Wielka Brytania.

"Niemcy ze względu na wysoki stopnień uzależnienia od rosyjskiego gazu mają szczególny problem. Oświadczenia nowego kanclerza Olafa Scholza na temat polityki obronnej i energetycznej są ogromną transformacją, ale nie stanie się ona natychmiast. W tej chwili nie mają nawet terminali do przyjmowania importowanego gazu. Sądzę, że to co będzie miało miejsce w Niemczech, to adaptacja do sytuacji poprzez węgiel brunatny, którego jest dużo we wschodnich landach, ale zarazem bardzo szybkie przejście do źródeł odnawialnych" – przewiduje.

Sir Vince Cable liderem Liberalnych Demokratów w latach 2017-19, a w wcześniej, w latach 2010-15, był ministrem biznesu, innowacji i umiejętności w koalicyjnym rządzie, który to ugrupowanie tworzyło z Partią Konserwatywną. Przez 20 lat był posłem do Izby Gmin. Rozmowa została przeprowadzona przy okazji organizowanej przez stowarzyszenie polskich studentów na University College London dorocznej konferencji UCL Leaders w Londynie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński