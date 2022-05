Pod wpływem wojskowych niepowodzeń Rosja zmienia swą propagandę, by przygotować ludność do ewentualnej porażki – ocenił we wtorek ukraiński wywiad wojskowy w mediach społecznościowych.

„Mając przewagę liczebną w ludziach i sprzęcie, armia państwa-okupanta doznaje za sprawą obrońców Ukrainy katastrofalnych start i porażek. Aby zmienić wyobrażenie Rosjan o wojskowej „niezwyciężoności" i przygotować społeczeństwo do możliwej porażki, rosyjskim mediom polecono przedstawiać rosyjsko-ukraińską wojnę jako zbrojną konfrontację między Rosją i wszystkimi krajami UE oraz NATO" – podkreśla wywiad.

Jak wskazano, taka narracja zdaniem kremlowskich technologów politycznych osłabi hańbę przegranej jako ulegnięcie potężnemu przeciwnikowi.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/309025564742204