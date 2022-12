Ataki przy pomocy dronów, przeprowadzone w poniedziałek na lotniska w głębi Rosji, to najbardziej zuchwała ukraińska operacja od początku wojny, dokonana przy wsparciu sił specjalnych - powiadomił amerykański dziennik "New York Times" za anonimowym źródłem we władzach w Kijowie.

Bezzałogowce zostały wystrzelone z terytorium Ukrainy. Przynajmniej jednego z tych ataków dokonano dzięki siłom specjalnym, które pomogły naprowadzić drony na cele w Rosji. Maszyny startowały z okolic bazy ukraińskich "specjalsów" - oznajmił "NYT" za przedstawicielem ukraińskiej administracji.

Naloty na rosyjskie obiekty udowodniły, że Ukraina jest gotowa uderzać również w odległe cele na terytorium wroga, co zmienia dynamikę wojny. To pierwsza tego rodzaju demonstracja możliwości operacyjnych Kijowa - czytamy na łamach dziennika.

Kreml powiadomił, że w poniedziałek doszło do dwóch ataków przy pomocy dronów na lotniska pod Riazaniem i Engelsem, w europejskiej części kraju, kilkaset kilometrów od granicy z Ukrainą. Moskwa oskarżyła o ten czyn władze w Kijowie. Według oficjalnych informacji zginęło trzech wojskowych, cztery osoby doznały obrażeń, a dwa samoloty zostały "nieznacznie uszkodzone".

Strona ukraińska oficjalnie nie potwierdziła swojego związku z tymi wydarzeniami. We wtorek rano pojawiły się doniesienia o kolejnym ataku bezzałogowca, tym razem na lotnisko w Kursku, około 100 km od granicy z Ukrainą. Według gubernatora obwodu kurskiego nie odnotowano zabitych ani rannych.

(PAP)