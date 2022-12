Według raportu ISIS Teheran może zbudować broń nazywaną "walizkową bombą jądrową". Siła rażenia takiej broni nuklearnej byłaby znacznie mniejsza niż "w pełni rozwiniętej" broni przenoszonej pociskiem balistycznym, ale nadal mogłaby mieć niszczycielskie działanie - wyjaśnił izraelski dziennik. Tego typu nuklearny materiał wybuchowy mógłby być transportowany przez większy pojazd, taki jak ciężarówka.

W raporcie instytutu kierowanego przez Davida Albrighta, amerykańskiego fizyka i eksperta zbrojeniowego, podkreślono, że należy powstrzymać Iran przed podjęciem ostatecznej decyzji o budowie broni jądrowej, mając na uwadze, jak daleko zaawansowany jest już irański program nuklearny.

"Niektórzy analitycy przedstawiają wybór Iranu jako zero-jedynkowy - może (zdecydować się na skonstruowanie) w pełni rozwiniętego pocisku nuklearnego, co zajmie dwa lata, lub porzucić te wysiłki i zastosować przyspieszone podejście skupione na zbudowaniu niezaawansowanego technologicznie urządzenia. Albright stwierdził jednak, że (rządzący Iranem) ajatollahowie są w stanie z łatwością robić postępy jednocześnie w ramach obu tych podejść" - opisał "Jerusalem Post".

"Często powtarzanym tematem zastępczym jest to, że irańskie władze nie zdecydowały się jeszcze na budowę broni nuklearnej i nie mają programu broni nuklearnej, tak jakby można było za to uznać jedynie rozporządzenie o jej zbudowaniu lub samą budowę. Jednak w przypadku kraju takiego jak Iran uproszczony, zero-jedynkowy model nie wystarczy" - napisano w raporcie, w którym podkreślono, że takie podejście nie sprawdziło się w przypadku Tajwanu w latach 80. Wówczas kraj ten był gotowy do budowy broni jądrowej w krótkim czasie, jeśli zażądaliby tego przywódcy ówczesnych władz.

"Tajwan nie podjął decyzji o budowie broni nuklearnej ani nie okazał jakiegokolwiek zamiaru, aby to zrobić, jednak chciał być gotowy do szybkiej reakcji w sytuacji, gdyby (wyspie) zagroziła chińska inwazja" - przekazano w analizie ISIS.

Także w przypadku Iranu obecnie "nie wydaje się, by miał on program skupiony na zbudowaniu broni nuklearnej", a raczej "program gotowy do budowy takiej broni na żądanie" - zauważono w raporcie.

"Tego typu program służy interesom reżimu irańskiego - podsumował amerykański instytut. - Chociaż Iran w coraz większym stopniu jest postrzegany jako mocarstwo nuklearne, jak dotąd był w stanie uniknąć surowych międzynarodowych i regionalnych kar".