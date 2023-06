"Na kierunku taurydzkim armia ukraińska systematycznie wypiera wroga z pozycji i kontynuuje postępy. Sukcesy sił obrony są już widoczne" - napisał generał w serwisie Telegram. (https://t.me/s/otarnavskiy)

Jak poinformował, "w ciągu ostatniej doby straty wroga sięgnęły - pod względem zabitych i rannych - niemal trzech kompanii". Siły ukraińskie zniszczyły bądź uszkodziły 68 jednostek sprzętu rosyjskiego, w tym sześć czołgów, pojazdy opancerzone i haubice samobieżne. Zniszczono również trzy miejsca przechowywania amunicji. "Wypieramy ich sprzęt i siłę żywą" - napisał ukraiński dowódca.

Według władz w Kijowie siły ukraińskie odbiły podczas trwającej kontrofensywy osiem wsi w obwodzie zaporoskim na południu i donieckim na wschodzie. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała we wtorek, że strona rosyjska zaangażowała istotne siły do obrony, co utrudnia postępy wojsk ukraińskich. Malar oznajmiła również, że obecne operacje strony ukraińskiej mają kilka celów i nie koncentrują się wyłącznie na wyzwalaniu terenów, a także, że główna faza kontrofensywy jeszcze się nie rozpoczęła. (PAP)