Międzynarodowym działaniom szkoleniowym dla Ukrainy przewodzą Holandia i Dania. O Rumunii jako potencjalnym miejscu szkolenia ukraińskich pilotów poinformowali portal Politico dwaj pragnący zachować anonimowość zachodni urzędnicy, w tym jeden z Departamentu Obrony USA. Szkolenie mają przeprowadzić specjaliści z Lockheed Martin, koncernu, który produkuje myśliwce F-16. Dyrektor operacyjny przedsiębiorstwa, Frank A. St. John potwierdził gotowość do przeprowadzenia takich szkoleń, warunkiem jest jednak to, by kraje NATO zgodziły się przekazać myśliwce Ukraińcom.

Reklama

Nikt nie potwierdza, ani nie zaprzecza

Żaden z europejskich oficjeli nie potwierdza, ani nie zaprzecza, że Rumunia brana jest pod uwagę jako miejsce szkolenia. Rzecznik holenderskiego ministerstwa obrony powiedział jedynie, że sojusznicy pracują nad utworzeniem centrum szkoleniowego F-16 w Europie Wschodniej.

Reklama

Jednocześnie portal mil.in.ua poinformował, że ukraińskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło modyfikacje będących na jej wyposażeniu samolotów MiG-29. Na oficjalnej stronie Sił Powietrznych Ukrainy opublikowano zdjęcie samolotu z zamontowanym na nim węzłem uzbrojenia - elementem konstrukcji, przystosowanym do przenoszenia różnego rodzaju wyposażenia wymiennego.

"Fakt, iż Siły Zbrojne Ukrainy zdecydowały się opublikować to zdjęcie wskazuje, że chętnie zademonstrują nowe możliwości samolotu" - skomentowali analitycy amerykańskiego portalu The Drive zajmującego się technologiami oraz wojskowością. (PAP)