"Mamy nadzieję, że duńskie samoloty pomogą wam w obronie nieba" - zwróciła się Frederiksen do Zełenskiego.

Przywódca Ukrainy odpowiedział: "Jestem bardzo wdzięczny Tobie, Twojemu zespołowi oraz oczywiście Twoim silnym i odważnym obywatelom".

Noworoczny prezent

Frederiksen ujawniła, że sześć myśliwców ma zostać dostarczonych w okolicach Nowego Roku, kolejnych osiem w 2024 roku, natomiast pięć ostatnich samolotów w 2025 roku. W Danii przebywa obecnie 70 ukraińskich pilotów.

Szefowa duńskiego rządu zapytana, czy samoloty zostaną wykorzystane do ataku na Rosję, odpowiedziała, że "zostaną użyte do obrony Ukrainy". Pytany o to samo Zełenski odparł: "Szczerze mówiąc, nie rozmawialiśmy o tym". Podkreślił jednak, że głównym celem Ukrainy jest obrona.

Ukraińscy piloci w Danii

Zełenski wylądował w niedzielę po południu na lotnisku wojskowym w Skrydstrup w południowej Jutlandii, gdzie szkoleni mają być ukraińscy piloci na samolotach F-16. W poniedziałek prezydent Ukrainy ma wygłosić przemówienie w duńskim parlamencie, a także zostanie przyjęty na audiencji u królowej Małgorzaty II.

Dania posiada 43 samoloty F-16, z czego około 30 jest wykorzystywanych na co dzień do celów obronnych. Myśliwce te mają zostać w latach 2024-2025 wymienione na F-35.

Daniel Zyśk