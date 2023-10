Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 14 października wicepremier Rosji Marat Chusnullin oświadczył, że szkody wyrządzone przez ukraiński atak na Most Krymski w lipcu tego roku zostały naprawione przed terminem.

Ale dodano, że choć most jest w pełni operacyjny, korzystanie z niego pozostaje ograniczone ze względu na procedury wprowadzone po pierwszym ukraińskim ataku w październiku 2022 roku, co powoduje, że ciężarówki i dostawy paliwa są nadal transportowane promami.

"Most Krymski pozostanie kluczowym ogniwem w utrzymaniu rosyjskiej okupacji Krymu i jej sił na południowej Ukrainie. Jednak obecnie jest on prawie na pewno znaczącym obciążeniem dla bezpieczeństwa, wymagającym wielopłaszczyznowej ochrony, w tym wykorzystania systemów obrony powietrznej i załóg, które w przeciwnym razie zostałyby rozmieszczone gdzie indziej. Zaufanie rosyjskich sił bezpieczeństwa do ich zdolności ochrony tej dużej i wrażliwej struktury będzie nadal podważane przez pomysłowość ukraińskich służb wojskowych i bezpieczeństwa" - napisano w aktualizacji wywiadowczej. (PAP)