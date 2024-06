Ukrainie zabraknie prądu. Podano prognozy niedoborów na zimę

Zimą niedobór energii elektrycznej wyniesie do 35 proc., co spowoduje, że Ukraińcy bedą mieli od pięciu do sześciu godzin światła dziennie - zapowiedział w poniedziałek Serhij Kowalenko, dyrektor generalny firmy YASNO wchodzącej w skład ukraińskiego koncernu energetycznego DTEK.