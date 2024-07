Turecka firma STM rozpoczęła testy morskie pierwszego z czterech zamówionych ukraińskich korwet klasy ADA. Testy morskie korwety Hetman Ivana Mazepa obejmują szczegółowe badanie wszystkich systemów i wydajności statku. Pomogą one ocenić zdolność operacyjną nowego okrętu.

Reklama

Powrót Ukrainy na Morze Czarne

Bazą dla budowy nowego okrętu dla Ukrainy jest opracowana na potrzeby tureckiej marynarki wojennej korweta klasy Ada. Ta mierząca 99 metrów jednostka pływająca ma ok. 2400 ton wyporności pełnej. Napędzana jest turbiną gazową oraz dwoma silnikami diesla, dzięki czemu może osiągnąć maksymalną prędkość 29 kt i średni zasięg 3500 mil morskich przy prędkości 15 węzłów.

Reklama

Przeciętnie okręt zabiera na pokład 93-osobową załogę. Dodatkowo jest wyposażona w pokład lotniczy i hangar mogący pomieścić śmigłowiec o wadze do 10 ton. Nowoczesne czujniki i systemy uzbrojenia w korwetach tej klasy służą między innymi do namierzania i likwidowania wrogich okrętów podwodnych, a przez to zwiększenie zdolności obronnych na morzu. W Turcji korwety te wchodziły do służby w latach 2011-2019.

Hetman Ivana Mazepa znowu będzie bronił Ukrainę

Budowę Hetmana Iwana Mazepy rozpoczęto w lipcu 2021 roku. Oficjalne postawienie stępki odbyło się już po 2 miesiącach, 7 września tego roku. Jeśli Hetman Ivan Mazepa pomyślnie zakończy testy na morzu, to korweta dołączy do ukraińskiej marynarki wojennej jeszcze w tym roku, stwierdził wiceadmirał Ołeksij Nejiżpapa, dowódca ukraińskiej marynarki wojennej.

Statek nosi imię Ivana Mazepy, ukraińskiego przywódcy Kozaków, który poparł króla Szwecji Karola XII w czasie szwedzkiej inwazji na Rosję w latach 1788- 1790 i walczył przeciwko rosyjskiemu carowi Piotrowi Wielkiemu.

źródło: https://www.savunmasanayist.com