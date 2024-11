Zełenski obawia się utraty amerykańskiej pomocy wojskowej

Gazeta przypomniała, że Zełenski "nie ma złudzeń co do tragicznych konsekwencji utraty amerykańskiej pomocy wojskowej", do czego może dojść po zwycięstwie kandydata Republikanów.

Strategiczne działania Zełenskiego w obliczu ryzyka zmiany polityki USA

"NYT" zwrócił uwagę, że w związku z tym ryzykiem "Kijów wyraźnie szuka sposobów, aby odwołać się do dobrze znanego, transakcyjnego podejścia Trumpa do polityki zagranicznej". Stąd zapewnienia Zełenskiego, że pomoc w obronie Ukrainy leży w interesie gospodarczym Ameryki, ponieważ Ukraina "jest bogata w zasoby naturalne, w tym metale krytyczne warte biliony dolarów amerykańskich".

Ogromny potencjał mineralny Ukrainy jako argument w polityce międzynarodowej

"New York Times" przywołuje dane z 2022 r. kanadyjskiej firmy konsultingowej SecDev, która oszacowała całkowitą wartość wszystkich zasobów mineralnych Ukrainy na 26 bln USD, wliczając w to węgiel, gaz i ropę naftową. Ponadto na terytorium Ukrainy znajdują się zasoby strategiczne — w tym ok. 7 proc. światowych rezerw tytanu, 20 proc. rezerw grafitu i 500 tys. ton litu, niezbędnego do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Rosyjskie rabunki zasobów naturalnych na okupowanych terenach Ukrainy

"Według ukraińskich urzędników, brytyjskiego wywiadu i niezależnych śledczych Rosja już rabuje część tych zasobów na okupowanych terytoriach" – podkreśla nowojorska gazeta. Cytuje też niedawną wypowiedź Zełenskiego, który oznajmił, że te cenne zasoby "wzmocnią albo Rosję i jej sojuszników, albo Ukrainę i świat demokratyczny".(PAP)

