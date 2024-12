"Przygotowujemy teraz wszystko, co możliwe (…) i mamy nadzieję, że gdzieś w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy w stanie otworzyć pierwszy rozdział, co jest fundamentalne... (ale) nawet jeśli zrobimy wszystko, co możliwe, najprawdopodobniej nie nastąpi to przed kwietniem przyszłego roku. Jednak kiedy już zaczniemy, będziemy działać szybko" - zapowiedziała w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z agencją Interfax-Ukraina.

"Rozszerzenie jest priorytetem"

W niedzielę Kos, wraz z innymi nowymi przedstawicielami instytucji UE – szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas i szefem Rady Europejskiej Antonio Costą – złożyli wizytę na Ukrainie i spotkali się z najwyższymi władzami tego kraju, m.in. prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

"Rozszerzenie jest jednym z priorytetów całej Komisji Europejskiej i jest również priorytetem dla Ukrainy, dla waszego rządu, dla waszego parlamentu, a nawet dla społeczeństwa obywatelskiego, z którym się dziś spotkałam" - wyjaśniła europejska komisarz. Podkreśliła, że Ukraina dokonuje ogromnych postępów i zwróciła uwagę, że tak wiele reform w kraju, który jest w stanie wojny, to coś wyjątkowego.

"Jest dużo ciężkiej pracy…"

"Moim zadaniem jako komisarz ds. rozszerzenia jest wspieranie waszego rządu w rozpoczęciu procesu negocjacji, a następnie doprowadzenie go do końca. To ciężka praca, dużo pracy technicznej. Jest jej dużo po obu stronach – i w Brukseli i tutaj” - zaznaczyła Kos. "Dzisiaj usłyszałam życzenie, abyśmy w przyszłym roku otworzyli jak najwięcej rozdziałów negocjacyjnych” - dodała.

Jak mówiła, jej spotkania z ukraińskim prezydentem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem i wicepremierem ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olhą Stefaniszyną pokazały bardzo pozytywne nastawienie do przystąpienia do UE, a obie strony będą pracować ramię w ramię, aby Ukraina stała się członkiem UE.

"W naszych rękach jest upewnienie się, że do nas dołączycie"

Kos wyjaśniła, że obecne rozszerzenie UE różni się od poprzednich, kiedy proces akcesji był postrzegany głównie przez pryzmat ekonomiczny.

"Dziś, zwłaszcza dlatego, że jesteście naszym kandydatem, chodzi o coś więcej - o zapewnienie pokoju, wolności i dobrobytu. To są powody, dla których Unia Europejska została stworzona - aby zapewnić pokój, wolność i dobrobyt. A teraz w naszych rękach jest upewnienie się, że do nas dołączycie" - zadeklarowała komisarz.

Kiedy Ukraina wejdzie do UE?

Kos nie określiła ram czasowych możliwego wejścia Ukrainy do UE i przypomniała, że proces negocjacji obejmuje ponad 30 rozdziałów, a na jego końcu wszystkie państwa członkowskie będą musiały dać zielone światło dla przystąpienia Ukrainy. "Ale jesteście na bardzo dobrej drodze, dzięki Ukrainie mamy nową dynamikę, pozytywną dynamikę we wszystkich krajach kandydujących" - podkreślił Kos.

Prezydent i premier Ukrainy deklarują, że ich celem jest zakończenie procesu przystąpienia Ukrainy do UE w ciągu około pięciu lat, do 2030 roku.