Ukraina z bronią laserową

"Możemy stwierdzić, że dziś Ukraina jest, jeśli się nie mylę, piątym krajem, o którym można powiedzieć, że ma laser. Dziś za pomocą tego lasera możemy zestrzeliwać samoloty na wysokości ponad 2 km" - oświadczył Sucharewski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"To naprawdę działa, to naprawdę istnieje"

Według niego, Siły Systemów Bezzałogowych są obecnie na drodze do skalowania i wzmacniania lasera. "To naprawdę działa, to naprawdę istnieje" - podkreślił pułkownik.

"Obecnie używamy tak zwane drony matki, nośniki FPV, o głębokości dostawy ponad 70 km. Niosą one pod sobą dwa FPV i faktycznie działają jako wzmacniacz i uderzają w głęboko położone cele wroga" - zauważył pułkownik

Według Sucharewskiego skalowanie tego projektu jest jednym z najbardziej obiecujących elementów jego pracy.

Mówiąc ogólnie o Siłach Systemów Bezzałogowych, pułkownik zauważył, że istnieją one mniej niż sześć miesięcy, a na tym etapie powstały już jednostki bojowe i naukowe, "które obejmują komponenty powietrzne, lądowe i wodne".

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)