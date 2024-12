Ukraińcy w Polsce

"Liczba tytułów pobytowych wydanych obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Polski, wynosiła na koniec października 1 525 697, z czego 979 196 to były osoby korzystające z ochrony czasowej" - powiedział zastępca dyrektora departamentu spraw międzynarodowych i migracji MSWiA Kamil Kisiel podczas posiedzenia sejmowej podkomisji.

Beneficjenci ochrony czasowej są osoby, którym nadany został numer PESEL z tą adnotacją UKR.

"Ta liczba od tamtego czasu nieznacznie wzrosła i na dzisiaj osób, które korzystają z ochrony czasowej i mają nadany numer PESEL z adnotacją UKR, to jest już ponad 980 tys." - powiedział wicedyrektor.

"Mniej więcej od czerwca [br.] obserwujemy stały, stabilny nie lawinowy, ale jednak wzrost liczby osób, które mają aktywne numery PESEL właśnie z adnotacją UKR" - dodał.

Zdecydowana większość osób pracuje

Z danych MSWiA wynika, że głównym dochodem obywateli Ukrainy jest dochód z pracy; w przypadku obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed lutym 2022r. dochód z pracy stanowi średnio 90% ich dochodu, w przypadku uchodźców wojennych jest to 76%.

Jeżeli chodzi o preferencje stałego zamieszkania imigrantów z Ukrainy w Polsce to w przypadku imigrantów, którzy przybyli do Polski przed lutym 2022r. wskaźnik ten wynosi ok. 50%, a w przypadku migrantów, którzy przybyli w okresie późniejszym – 20%.

"Natomiast wśród tej grupy też bardzo dużo osób deklaruje brak sprecyzowanych planów na ten moment. To znaczy, że niepewność w tej grupie jest jeszcze stosunkowo nadal wysoka" - podkreślił Kisiel.

Znajomość języka polskiego

Resort podał, że cały czas stopniowo poprawie ulega znajomości języka polskiego, zarówno wśród imigrantów przedwojennych jak i w populacji uchodźczej.

"W tym momencie to 68% migrantów przedwojennych deklaruje dobrą znajomość języka polskiego i już 28% uchodźców i te liczby rosną. Natomiast zaledwie 9% procent uchodźców i zaledwie niecałe 3% tych migrantów zarobkowych deklaruje brak znajomości języka polskiego" - podkreślił wicedyrektor, wskazując, że stopień znajomości języka jest decydujący dla integracji.

