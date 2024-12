Ukraina eliminuje wrogów

Reklama

Generał Igor Kiriłłow jest najwyższym rangą oficerem zabitym poza strefą walk od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Przygotowanie i przeprowadzenie tak precyzyjnego zamachu wymagało dokładnego rozpracowania „obiektu” przez ukraińskie SBU, które przyznało się do jego przeprowadzenia. Materiały wybuchowe ukryto w skuterze elektrycznym w pobliżu domu generała w południowo-wschodniej Moskwie i zdetonowano zdalnie w momencie, w którym Kiriłłow wraz z asystentem wychodzili z domu, poinformowały źródła ukraińskie BBC.

Użycie zdalnego detonatora oznacza, że Kiriłłow był stale obserwowany. Pytanie jak to się stało, że spisku nie wykryto na czas, rodzi wątpliwości dotyczące o bezpieczeństwa najbardziej prominentnych Rosjan i o to, jak daleko mogą sięgnąć możliwości Ukrainy. Najprawdopodobniej nie było to pierwsze zabójstwo zlecone i przeprowadzone przez SBU na ulicach największych miast Rosji.

Kim były domniemane wcześniejsze ofiary ukraińskiego wywiadu?

Władlen Tatarski

Do zabójstwa Władlena Tatarskiego, blogera wojennego doszło 02 kwietnia 2023 roku. Jeden z najbardziej znanych rosyjskich propagandzistów zginął od wybuchu bomby umieszczonej w figurce przekazanej mu po spotkaniu ze zwolennikami przez Darię Trepową. Podczas śledztwa kobieta zeznała, że nic nie wiedziała o materiałach wybuchowych ukrytych w paczce, mimo to rosyjski sąd skazał ją na 27 lat więzienia.

Służby wywiadowcze na całym świecie posługują się „cywilami”, osobami zupełnie nieświadomymi swojej roli do przeprowadzenia akcji sabotażowych. Najprawdopodobniej tak było w przypadku Trepowej.

Ilia Kiwa

SBU nie cofa się przed wysłaniem płatnego zabójcy, aby osiągnąć swój cel. Rok temu prorosyjski były ukraiński poseł, Ilia Kiwa, został zastrzelony w wiosce pod Moskwą. Zabójcy udało się niepostrzeżenie dostać na teren hotelu i strzelić do niego dwa razy, gdy ten spacerował po parku teoretycznie chronionym przez rosyjskie służby. Zabójstwo to wiązano z działalnością ukraińskich służb, ale Kijów nie przyznał się do tego oficjalnie.

Michaił Szacki

Szacki to był jeden z najważniejszych rosyjskich naukowców pracujących dla wojska. Odpowiadał za modernizację rosyjskich pocisków manewrujących Ch-59 i Ch-69, które spowodowały tak wiele zniszczeń i zabiły wielu Ukraińców. Zaledwie pięć dni temu, Michaił Szacki, został zastrzelony w lesie pod Moskwą. W tym przypadku zabójstwo przypisano ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu, choć na razie Rosjanom nie udało się tego oficjalnie potwierdzić.

To, że zabójstwo Kiriłłowa nastąpiło zaledwie kilka dni po zabójstwie Szackiego, pokazuje, jak głęboko ukraińscy szpiedzy przeniknęli do Rosji. Z drugiej zaś strony obnaża słabość rosyjskiego kontrwywiadu, który nie jest w stanie ochronić najważniejszych osób związanych z rosyjskim wojskiem. Nikt z rosyjskich elit wojskowych i politycznych oraz ich rodzin nie może już czuć się bezpiecznie. I o to właśnie chodzi Ukraińcom.

Daria Dugina

Śmierć Darii Duginy w sierpniu 2022 roku miała być przesłaniem do jej ojca, Aleksandra Dugina, uważanego za głównego rosyjskiego ideologa uzasadniającego agresję Moskwy na Ukrainę. Kobieta zginęła w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego podłożonego w jej samochodzie. Rosyjscy śledczy oskarżyli o atak dwoje obywateli Ukrainy.

Jedną z nich jest Natalia Wowk, która dostała się do Rosji z okupowanego Doniecka. Po przedostaniu się w głąb kraju skontaktowała się z innym Ukraińcem, z którym skonstruowała i podłożyła bombę w samochodzie Darii Duginy. Oboje agenci najprawdopodobniej uciekli s Rosji po dokonaniu zamachu.

Wszechmocne ukraińskie służby

Wszystkie te ataki pokazują, do czego zdolne są ukraińskie służby specjalne. Ale jak twierdzi korespondent BBC Abdujalil Abdurasulov, niektórzy eksperci uważają, że to wcale nie Kijów dokonał zamachu na generała Kiriłłowa. Wskazują, że jego śmierć może być wynikiem wewnętrznej walki o władzę w rosyjskim wojsku lub próby usunięcia przez Kreml jednego z głównych świadków zbrodni wojennych, mówi Jurij Karin, obserwator wojskowy z Kijowa.