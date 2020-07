Europosłowie na zwołanym w Brukseli nadzwyczajnym posiedzeniu dyskutowali o wynikach zakończonego we wtorek szczytu UE, na którym szefowie państw i rządów porozumieli się ws. funduszu odbudowy gospodarki po koronawirusie oraz budżetu UE na lata 2021-2027.

"Nasza grupa udzieli zgody (na ten pakiet - PAP) wtedy i tylko wtedy, jeśli będą tam gwarancje powiązania wypłacania środków z zasadą praworządności. Deklaracje są niepotrzebne, tylko konkretne praktyczne kroki" - powiedział szef grupy Odnowić Europę Dacian Ciolos.

Również przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w PE Manfred Weber podkreślał, że "trzeba będzie porozmawiać o praworządności". "Po raz pierwszy wiążemy środki europejskie z wiążącym mechanizmem praworządności. To dobrze, ale kiedy spojrzę dziś na deklaracje przywódców politycznych, to już nie rozumiem" - przyznał niemiecki polityk nawiązując do sprzecznych deklaracji unijnych liderów w tej spawie.

W tym kontekście zwrócił się do szefowej KE, by ta przedstawiła termin, od kiedy środki UE nie będą wypłacane bez przestrzegania przepisów i mechanizmów europejskich.

Weber krytykował przyjęte przez unijnych przywódców rozwiązania ws. finansów i cięcia w wydatkach na które się zdecydowali. Jak zaznaczył 90 proc. środków z funduszu odbudowy wróci do budżetów krajów. Wyraził obawę, że pieniądze te będą wydawane byle jak i obywatele nie będą widzieć unijnej wartości dodanej. "Póki co nie jesteśmy w stanie przełknąć tej gorzkiej pigułki" - powiedział odnosząc się do wieloletnich ram finansowych.

Również szefowa frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D) Iratxe Garcia Perez krytykowała pakiet. Jak przekonywała, że UE nie może zawieść ludzi, którzy byli na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. "Niestety porozumienie nie zawsze jest w stanie temu sprostać" - oceniła.