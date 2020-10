Czescy posłowie wyrazili zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z pandemią SARS-CoV-2, do 20 listopada br. Rząd chciał, aby obowiązywał on do 3 grudnia.

Premier Andrej Babisz, broniąc wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego, wprowadzonego 5 października, o kolejny miesiąc, mówił, że sytuacja w Czechach pozostaje krytyczna, a stan nadzwyczajny jest potrzebny, ponieważ do jego zapisów odwoływano się, wprowadzając obowiązujące restrykcje. Dotyczy to m.in. ograniczeń związanych z przemieszczaniem się lub dotyczących handlu i usług. Mniejszościowemu rządowi, który w kluczowych głosowaniach w Izbie Poselskiej zazwyczaj wspiera klub Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCzM), nie udało się zgromadzić potrzebnej większości. Z wyjątkiem swojego przewodniczącego Vojtiecha Filipa komuniści zagłosowali przeciwko. Większość uzyskał wniosek prawicowej pozycji, która opowiedziała się za terminem do 20 listopada. Rząd będzie mógł wystąpić do Izby Poselskiej o kolejne przedłużenie. Morawiecki: W grudniu lub pod koniec listopada możliwe odmrożenie zamkniętych branż Zobacz również Wiosną rząd wprowadził stan wyjątkowy 12 marca. Był dwukrotnie, za zgodą Izby Poselskiej, przedłużany i ostatecznie zakończył się 17 maja br. Po tym terminie na podstawie innych przepisów, w tym ustawy o zdrowiu publicznym, w kraju nadal obowiązywała część restrykcji, związanych m.in. z noszeniem maseczek, działalnością szkół, restauracji lub ograniczeń liczby uczestników imprez masowych. Reklama Nowy minister zdrowia Czech: Prawdopodobnie jesteśmy na początku spowolnienia epidemii Nowy minister zdrowia Czech Jan Blatny powiedział w piątek, że w kraju prawdopodobnie widoczny jest początek spowolnienia epidemii Covid-19. Ostrzegł, że w żadnym przypadku nie można jeszcze mówić o sukcesie. Jego zdaniem rezerwy miejsc w szpitalach są wystarczające. „To, co się teraz dzieje, to prawdopodobnie początek spowolnienia. Jeżeli to będzie kontynuowane, zwyciężymy. Jeszcze nie wygraliśmy” – powiedział minister na konferencji prasowej. Według szefa Instytutu Statystyki i Informacji Medycznej (UZIS) Ladislava Duszka w środę w przyszłym tygodniu będzie można ocenić skuteczność podjętych przez władze działań, które przede wszystkim mają ograniczyć kontakty między ludźmi. Trzęsienie ziemi na Morzu Egejskim. Szef NATO oferuje pomoc Zobacz również Szef statystyków w resorcie zdrowia uważa, że sytuacja epidemiczna się nie pogarsza. Wskaźnik „R”, który wskazuje, ile osób może zakazić jeden zainfekowany człowiek, spadł od 9 października z 1,5 do obecnych 1,13. Nie wzrasta też, choć nadal pozostaje wysoki, odsetek testów z wynikiem pozytywnym. Zdaniem Blatnego jeżeli przyjęte ograniczenia i restrykcje będą przestrzegane, do końca listopada dobowe liczby nowych przypadków będą spadać. Nowy minister zdrowia, którego w czwartek mianował prezydent Milosz Zeman, po raz pierwszy wystąpił także przed posłami. W piątkowej debacie o przedłużeniu stanu wyjątkowego powiedział m.in., że społeczeństwo jest w krytycznym punkcie i w ciągu dwóch tygodni może dojść do zmniejszenia nacisku na rezerwę miejsc w szpitalach. Podkreślił, że słabością systemu ochrony zdrowia w aktualnych warunkach nie jest liczba wolnych miejsc w szpitalach, ale braki kadrowe wśród personelu medycznego.