„Amerykanie wybrali swojego prezydenta. Gratulacje dla Joe Bidena i Kamali Harris! Mamy wiele do zrobienia, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom. Pracujmy razem!” - napisał Macron na Twitterze.

Prezydencki wpis udostępnił w tym komunikatorze premier Jean Castex.

Również na Twitterze do najnowszych wydarzeń w USA odniósł się były socjalistyczny prezydent Francji Francois Hollande. „Wybór Joe Bidena to dobra wiadomość dla amerykańskiej demokracji, dobra wiadomość dla planety wraz z (oczekiwanym - PAP) powrotem Stanów Zjednoczonych do (paryskiego) porozumienia klimatycznego. I nowa szansa dla Europy, aby odbudować partnerstwo transatlantyckie” - napisał.

W sobotę wieczorem czasu polskiego agencja AP oraz stacje CNN, NBC i Fox News ogłosiły, że Biden, były wiceprezydent USA i kandydat Partii Demokratycznej na szefa państwa, wygrał z urzędującym prezydentem, Republikaninem Donaldem Trumpem w Pensylwanii, wskutek czego uzyskał ponad 270 głosów elektorskich koniecznych do zwycięstwa w całych wyborach prezydenckich.

W USA trwa wciąż zliczanie głosów, media oceniają jednak, że przewaga Demokraty jest tak duża, iż może on być pewien liczby głosów elektorskich, która gwarantuje mu prezydenturę.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)