Jak przekazały PAP służby prasowe PE, głosowanie w tej sprawie nie było proceduralnie potrzebne z uwagi na to, że do projektu europosłowie nie zgłosili żadnych poprawek w wymaganym terminie.

"Na mocy nowego rozporządzenia płatności z budżetu UE mogą być wstrzymywane w stosunku do krajów, w których stwierdzone naruszenia zasad praworządności utrudniają zarządzanie funduszami UE" - napisano w komunikacie PE. Poinformowano też, że nowe rozporządzenie "ma zastosowanie do wszystkich funduszy UE (...) od 1 stycznia 2021 roku".

W ubiegłym tygodniu na szczycie UE w Brukseli doszło do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy. Przywódcy osiągnęli kompromis w sprawie konkluzji dotyczących mechanizmu warunkowości w budżecie UE.

W konkluzjach znalazły się zapisy mówiące m.in., że budżet UE, włączając Next Generation EU (instrument odbudowy), musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów, a samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich. Komisja Europejska - która ma uruchamiać mechanizm blokowania środków unijnych - opracuje i przyjmie wytyczne dotyczące sposobu w jaki będzie stosować rozporządzenie, w tym metodologii przeprowadzania swojej oceny.

Reklama

Rozporządzenie w sprawie mechanizmu warunkowości jest częścią pakietu unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Zgodnie z formalną unijną procedurą rozporządzenie będzie musiała jeszcze potwierdzić Rada UE, a następnie zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)