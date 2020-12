"W dniach 27, 28 i 29 grudnia w całej UE rozpoczną się szczepienia" - napisała von der Leyen na Twitterze. Wcześniej wezwała do skoordynowanego rozpoczęcia szczepień tego samego dnia we wszystkich 27 krajach unijnych.

Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer podczas czwartkowej konferencji prasowej doprecyzował, że realizacja zapowiedzi von der Leyen zależy od pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz dopuszczenia szczepionki na rynek przez KE.

"Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaczniemy kampanię szczepień między 27 a 29 grudnia" - oznajmił. "Dostawy powinny zacząć się 26 grudnia. Dalej działają państwa członkowskie. To skoordynowany wysiłek. Nie jest to wyregulowany mechanizm, w którym wszyscy muszą zacząć w dokładnie tym samym momencie. Warunki (w różnych krajach) są różne. Ważne jest, że to skoordynowany wysiłek ze strony państw i KE" - przekonywał.

Z kolei rzecznik Komisji ds. zdrowia Stefan De Keersmaecker potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że KE zastosuje wobec szczepionek szybką ścieżkę podejmowania decyzji i po ewentualnej autoryzacji EMA dopuści produkt na rynek w ciągu dwóch dni.

W środę podczas debaty w Parlamencie Europejskim wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za promowanie europejskiego stylu życia Margaritis Schinas przypomniał, że priorytetem dla UE jest równość dostępu do szczepionki, jej przystępność ekonomiczna i bezpieczeństwo.

"Naszym celem jest dopuszczenie szczepionki BioNTech-Pfizer do końca roku. Gdyby zezwolenie Europejskiej Agencji Leków zostało przyznane w nadchodzący poniedziałek, to KE jest gotowa udzielić formalnego dopuszczenia do sprzedaży w procedurze szybkiej ścieżki w ciągu dwóch dni" - zapewnił.

Również w środę szefowa KE Ursula von der Leyen oznajmiła w Parlamencie Europejskim, że 27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia.

"Zakupiliśmy więcej dawek szczepionki przeciwko Covid-19 niż potrzeba, żeby zapewnić szczepienie wszystkim obywatelom Europy; będziemy także w stanie zaopatrzyć naszych partnerów" - oświadczyła von der Leyen. Poinformowała też, że by położyć kres pandemii koronawirusa, 70 proc. ludzi musi zostać zaszczepionych.

EMA zapowiedziała, że w poniedziałek 21 grudnia zbierze się panel ekspertów w celu oceny szczepionki przeciwko Covid-19, wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i jej niemieckiego partnera, spółkę BioNTech.

EMA poinformowała, że w przypadku wydania pozytywnej decyzji KE przyspieszy proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu we wszystkich państwach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczne słowo w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma KE i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji.