Jeżeli szczepionka przeciw Covid-19 zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie UE to wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienia 27 grudnia. To pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie - powiedział w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień mówił w Programie 1 Polskiego Radia, że w poniedziałek 21 grudnia Europejska Agencja Leków dokona oceny szczepionki firmy Pfizer. Jeśli ocena ta będzie pozytywna - dodał - w kolejnych dniach szczepionka zostanie dopuszczona do obrotu na terenie UE i pierwsze partie szczepionek trafią do wszystkich krajów unijnych jeszcze w grudniu. "Jeżeli szczepionka zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie UE i jeżeli deklaracje firmy zostaną spełnione, to - opierając się na deklaracjach unijnych - wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienie 27 grudnia. Przy czym będą to pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie" - podkreślił Dworczyk, dodając, że w kolejnych dniach będą dojeżdżać kolejne, o wiele większe partie szczepionki. Powiedział też, że decyzja o wprowadzaniu w Polsce od 28 grudnia nowych obostrzeń jest ostateczna. "Jesteśmy zmuszeni takie rozwiązania wprowadzić, aby ustrzec nas przed trzecią falą pandemii" - oświadczył Dworczyk. O tym, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w UE 27, 28, i 29 grudnia informowała w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rzecznik Komisji Eric Mamer zastrzegł, że jest to zapowiedź warunkowa - jej realizacja zależy od pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz dopuszczenia szczepionki na rynek przez KE. EMA zapowiedziała, że w poniedziałek 21 grudnia zbierze się panel ekspertów w celu oceny szczepionki przeciwko Covid-19, wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i jej niemieckiego partnera, spółkę BioNTech. EMA poinformowała, że w przypadku wydania pozytywnej decyzji KE przyspieszy proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu we wszystkich państwach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczne słowo w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma KE i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji. Reklama Krótkie i przewidywalne, a nie długie i nagłe. Takie lockdowny są mniej szkodliwe dla ludzi i gospodarki [BADANIE] Zobacz również Rząd we wtorek przyjął Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki na Covid-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program szczepień zakłada cztery etapy przeprowadzania zabiegów. Podczas Etapu 0 szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W ramach Etapu 1 szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie. W tym etapie szczepienia otrzymają również nauczyciele. W Etapie 2 szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Ponadto w tym etapie szczepione będą osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. W Etapie III szczepienie otrzymają przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.