Oficjalnie zamiar podwojenia zaangażowania finansowego UE ogłosi później w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas spotkania grupy G7.

Szefowa KE ma też poinformować o przeznaczeniu dodatkowych 100 mln euro na wsparcie kampanii szczepień w Afryce.

COVAX to program zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Za cel stawia on sobie przyspieszenie badań i produkcji szczepionek na Covid-19 oraz ich sprawiedliwą i równą dystrybucję do wszystkich krajów świata.

UE jest jednym z głównych darczyńców programu. COVAX zakłada dostarczenie około 336 milionów dawek do końca czerwca i około 2 miliardów do końca roku.

