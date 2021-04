„Oczywiście mogą być różnice zdań, ale w wielkich kwestiach jesteśmy je w stanie rozwiązać. Włosi zgadzają się z Polakami – ja też podzielam ten pogląd – że kraje bałtyckie i Polska potrzebują prawowitych gwarancji bezpieczeństwa powiedzmy wobec Rosji. Trzeba im je dać” – oświadczył Orban, pytany o różnice zdań między uczestnikami czwartkowego spotkania w Budapeszcie, jeśli chodzi o stosunek do Rosji i migracji.

Według premiera Węgier Włosi rozumieją natomiast, że migrantów nie należy rozdzielać między kraje członkowskie UE, tylko „odesłać do kraju, pomóc im, żeby mieli dokąd wracać”.

„W tych wielkich, perspektywicznych kwestiach doszliśmy wczoraj do jednomyślności” – podkreślił Orban.

Wyraził przy tym przekonanie, że „jednym z zasadniczych procesów następnego półrocza europejskiej polityki będzie budowanie nowej chrześcijańskiej demokracji”.

„Sprzymierzamy się, aby ci, którzy tak myślą – że potrzebna jest ojczyzna, naród, rodzina, że chrześcijaństwo, wolność i godność ludzka są ważne - też mieli swoją reprezentację. Ją właśnie teraz budujemy” - zaznaczył premier Węgier.

Morawiecki, Orban i Salvini zapowiedzieli po spotkaniu w Budapeszcie współpracę na rzecz renesansu Europy i jej wartości. Polski premier podkreślił, że Europa nie może być dyktatem silniejszych. "Siły, które odcinają się od wspólnego dorobku tradycji Europy, szacunku do rodziny, suwerennego państwa, godności człowieka, szacunku dla prawdy, prawa narodów do samostanowienia - to są siły, którym chcemy zaproponować pewną kontrofertę" - powiedział.