Polska ambasada przy UE napisała, że plan opiera się na pięciu filarach: odporności i konkurencyjności gospodarki; transformacji cyfrowej; dostępności i jakości systemu opieki zdrowotnej; zielonej energii; inteligentnej mobilności.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej RP Waldemar Buda poinformował w Warszawie, że jeszcze w niedzielę odbywały się ostatnie konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej nt. KPO.

Zandberg: po potwierdzeniu, że KE otrzymała KPO z naszymi postulatami jutro poprzemy ratyfikację

Po potwierdzeniu, że KE otrzymała KPO z naszymi postulatami - we wtorek poprzemy ratyfikację - poinformował w poniedziałek PAP lider Lewicy Razem, poseł Adrian Zandberg, podkreślając, że od początku Lewica podkreślała, że stanowisko klubu od początku było w tej sprawie jasne.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller, dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej co zamyka proces składania KPO przez Polskę. Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda przekazał, że w dokumencie znalazły się wszystkie uwagi wynegocjowane z Lewicą, a także uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych, przede wszystkich dotyczące samorządów i rolnictwa.

Lewica uzależnia poparcie ratyfikacji ws. zwiększenia zasobów własnych UE, którą Sejm ma głosować na wtorkowym posiedzeniu, od uwzględnienia w KPO jej postulatów. W ubiegłym tygodniu rząd zgodził się m.in. wprowadzić proponowane przez Lewicę dodatkowe środki na wsparcie szpitali powiatowych, budowę 75 tys. mieszkań komunalnych i przeznaczenie 30 proc. środków dla samorządów. W rozmowie z PAP lider Lewicy Razem podkreślił, że stanowisko Lewicy ws. Funduszu Odbudowy było jasne. "Zapowiedzieliśmy, że poprzemy Fundusz, jeśli nasze warunki znajdą się w ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy, a rząd prześle go do Brukseli" - powiedział.

"Europejski Fundusz Odbudowy to olbrzymie pieniądze dla Polski i wielki krok naprzód dla Europy. Nowe, wspólne inwestycje publiczne oznaczają głęboką integrację naszego kontynentu. Wspólnie poradzimy sobie lepiej z wyzwaniami takimi, jak walka ze zmianami klimatu, ochrona zdrowia czy cyfryzacja. Lewica chce silnej Unii Europejskiej. Nie mamy wątpliwości - to krok w dobrą stronę" - ocenił.

Zaznaczył przy tym, że "Lewica walczyła o to, co ważne dla zwykłych ludzi". "Dzięki Lewicy będą pieniądze na szpitale powiatowe, na budowę mieszkań i na pomoc dla branż, które szczególnie mocno dotknęła epidemia. Rząd ma przekazać minimum 30 proc. środków samorządom. Domagaliśmy się także, żeby na straży uczciwego wydawania pieniędzy stał komitet monitorujący, złożony m.in. ze związków zawodowych i organizacji pozarządowych" - powiedział Zandberg.

Podkreślił ponadto, że "Koalicyjny Klub Lewicy dotrzymuje słowa". "Po potwierdzeniu, że Komisja Europejska otrzymała Plan Odbudowy uwzględniający nasze postulaty, jutro poprzemy ratyfikację" - zapowiedział polityk Lewicy Razem.

Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy, musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Buda: Krajowy Plan Odbudowy to gigantyczny program reform na najbliższe pięć lat

Krajowy Plan Odbudowy to gigantyczny program reform na najbliższe pięć lat - wskazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Jak mówił, środki z KOP to nakłady na ochronę zdrowia, inwestycje w transport niskoemisyjny i zeroemisyjny, czyste powietrze i szkolnictwo.

W niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej co zamyka proces składania KPO przez Polskę. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej dodał, że jeszcze w niedzielę odbywały się ostatnie konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej i dokument w ostatecznej wersji został wysłany

"To jest dokument, który ma 400 stron" - powiedział Müller, pytany co zawiera Krajowy Plan Odbudowy.

"Jeżeli miałbym krótko odpowiedzieć, to po pierwsze: szpitalnictwo i cały system służby zdrowia" - wyjaśnił Buda. Poinformował, że na ten cel zostanie przeznaczonych kilkanaście miliardów. "Wszyscy wiemy jak ucierpiało szpitalnictwo, zostało przetestowane w związku z pandemią. Więc będziemy widzieli w każdej jednostce gigantyczne nakłady na placówki ochrony zdrowia" - dodał.

"Następnie (...): ogromne inwestycje w zakresie transportu niskoemisyjnego, zeroemisyjnego, to są koleje, to jest transport autobusowy niskoemisyjny. Następnie: czyste powietrze - to, na czym nam najbardziej zależy - klimat, ochrona klimatu, czyli wymiana przysłowiowych +kopciuchów+, ale też farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe" - wyliczał wiceminister funduszy i polityki regionalnej. "Cała masa inwestycji dotyczących szkolnictwa, żłobki, przedszkola" - dodał.

"Te wszystkie zadania mieszczą się w Krajowym Planie Odbudowy" - wskazał Buda. "To jest gigantyczny program reform na najbliższe pięć lat" - podkreślił. "KPO jest do 2026 r." - wyjaśnił.

Rzecznik rządu i wiceminister pytani byli czy w KPO będą też środki na rolnictwo i obszary wiejskie.

"Środki na politykę rolną są oczywiście w gigantycznej części w klasycznym budżecie unijnym, ale również w Krajowym Planie Odbudowy" - wyjaśnił Müller. "To jest ponad 2,5 mld euro na same rolnicze zadania, na tereny wiejskie dużo, dużo więcej" - dodał Buda.