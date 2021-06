Większość obywateli niemieckich życzyłaby sobie bliższej współpracy między Unią Europejską a Rosją: dwóch na trzech Niemców (62 procent) opowiada się za bardziej intensywnymi stosunkami między UE a Rosją. Są to wyniki reprezentatywnego badania Forsa, przeprowadzonego na zlecenie Komisji Wschodniej Gospodarki Niemieckiej (Ost-Ausschuss) przy wsparciu Wintershall Dea - informuje w środę biuro prasowe Ost-Ausschuss.

"Gdyby to zależało od życzeń niemieckiego społeczeństwa, UE i Rosja mogłyby znacznie rozszerzyć swoje stosunki w wielu dziedzinach", komentuje przewodniczący komisji Oliver Hermes. "Stosunki gospodarcze i energetyczne otrzymują niezmiennie dobre oceny. Zdecydowana większość wyobraża sobie wspólny europejski obszar gospodarczy z Rosją, chce dokończenia projektu gazociągu Nord Stream 2 (...) i jest otwarta na rosyjską szczepionkę Sputnik V."

Jednak zdaniem Hermesa "nadzieje na to, że UE i Rosja w najbliższych latach odnajdą drogę powrotną do siebie, są niepokojąco niskie: 60 procent zakłada, że współpraca zostanie ograniczona do minimum"

W postawach respondentów wobec unijnych sankcji gospodarczych wprowadzonych w związku z działaniami Rosji na Ukrainie opinie są podzielone mniej więcej równo. Nieznaczna większość respondentów (49 proc.) opowiedziała się za utrzymaniem (34 proc.) lub rozszerzeniem (15 proc.) sankcji, a 44 proc. za ich zmniejszeniem lub całkowitym zniesieniem.

Współpraca z Rosją w zwalczaniu pandemii koronawirusa jest w Niemczech postrzegana bardzo pozytywnie: w sumie 60 procent ankietowanych skorzystałoby z rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi Sputnik V, gdyby miało taką możliwość. Z 71-procentowym poparciem wartości te są wyraźnie wyższe we wschodnich Niemczech, ale również w zachodnich Niemczech jest zdecydowana większość - 58 procent ankietowanych jest za. Natomiast 38 proc. ankietowanych nie chciałoby korzystać ze Sputnika V.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)