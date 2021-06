Unia Europejska nie spodziewa się, aby do końca czerwca koncern Johnson & Johnson był w stanie dostarczyć do Europy 55 mln dawek swojej szczepionki przeciwko Covid-19, do czego wcześniej zobowiązał się - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na unijnego urzędnika.

UE wcześniej zapewniała, że jest przekonana, iż amerykańska firma będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Jednak sytuacja zmieniła się po tym, gdy Europejska Agencja Leków (EMA) wcześniej w piątek poinformowała, że szczepionki J&J, wysyłane do Europy z jednej z fabryk w Stanach Zjednoczonych, nie będą używane z ostrożności w związku z przypadkami ich zanieczyszczenia podczas produkcji. Agencja wyjaśniła, że partia substancji czynnej szczepionki J&J została zanieczyszczona w kwietniu materiałami do innej szczepionki, produkowanej w zakładzie w stanie Maryland. Produkcja preparatu J&J została tam wówczas wstrzymana przez władze USA. EMA odradza stosowanie szczepionki AstraZeneki u osób z rzadką chorobą naczyń krwionośnych Zobacz również EMA zapewnia jednak, że partia zanieczyszczonych szczepionek nie była przeznaczona dla Unii Europejskiej, ale z ostrożności wstrzymuje podawanie pochodzącego z Maryland preparatu, mimo iż nie jest on dotknięty zanieczyszczeniem krzyżowym. EMA nie podała, ile szczepionek zostało zanieczyszczonych podczas procesu produkcyjnego w USA, ale według agencji Reutera dotyczy to milionów dawek.