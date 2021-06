Jesteśmy zaangażowani, by współpracować z sojusznikami w celu przeciwdziałania wrogim działaniom - przekazał w środę PAP rzecznik Departamentu Stanu, odnosząc się do cyberataków na Polskę. Dodał, że Rosja używa wielu narzędzi do siania dezinformacji i podziałów w państwach demokratycznych.

"Polski rząd publicznie zauważył, że ostatni cyberatak został przeprowadzony z terytorium Rosji. Rosja używa szeregu narzędzi, w tym dezinformacji i wrogich działań w cyberprzestrzeni, by wykorzystać postrzegane przez nią słabości i wzmagać podziały wewnątrz i między demokracjami" - powiedział PAP rzecznik resortu dyplomacji, komentując publikację e-maili polityków i inne działania w ramach operacji "Ghostwriter". Reklama Departament Stanu dodał, że Polska jest "niezłomnym sojusznikiem w Europie Środkowej i jednym z najsilniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych w promowaniu bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie, Europie i świecie". "Jesteśmy zaangażowani by pracować z sojusznikami i partnerami, by przeciwdziałać wrogim działaniom i podtrzymać nasze wspólne demokratyczne wartości i ideały" - podkreślił rzecznik. We wtorek polskie służby poinformowały, że za atakiem socjotechnicznym w ramach operacji "Ghostwriter" stoi grupa UNC1151 związana z rosyjskimi tajnymi służbami. Działania tej grupy jako pierwsza opisała amerykańska firma Mandiant Intelligence zajmująca się cyberbezpieczeństwem, według której działania w ramach operacji Ghostwriter, mającej na celu destabilizację regionu, mogą sięgać nawet 2016 r. Jak powiedział PAP dyrektor ds. analiz Mandiant Intelligence Ben Read, firma "odkryła liczne operacje grupy UNC1151 przeciwko polskim podmiotom". "Oceniamy, że te intruzje są związane z operacjami informacyjnymi Ghostwriter w Polsce". Jak zaznaczył jednak ekspert, ośrodek nie zgromadził do tej pory wystarczających dowodów, by przypisać atak konkretnemu państwu. Jednocześnie w ocenie Mandiant grupa UNC1151 jest związana z obcym państwem. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)