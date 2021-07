Według raportu „Europe’s new dawn - Reinventing industry for future competitiveness”, europejskie firmy spodziewają się, że proces wychodzenia z pandemii potrwa co najmniej sześć miesięcy dłużej w porównaniu do firm z regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej.

Jednocześnie - jak podano - Europa jest dobrze przygotowana, by wykorzystać przyszłe możliwości wzrostu dzięki dużemu potencjałowi w kluczowych branżach. Przyspieszone inwestycje zarówno w cyfryzację, jak i zrównoważony rozwój - które w raporcie określono mianem „Twin Transformation" - mogą zwiększyć liczbę miejsc pracy netto w regionie o nawet 5,7 mln do 2030 r. Obszary, w których powstaną miejsca pracy to przede wszystkim produkcja sprzętu przemysłowego, zaawansowane technologie, oprogramowanie, usługi komunalne, motoryzacja, life sciences oraz komunikacja i media.

W raporcie stwierdzono, że by stworzyć te miejsca pracy, Europa będzie musiała wzmocnić swoją pozycję światowego lidera w sektorach motoryzacyjnym, dóbr i usług konsumpcyjnych, użyteczności publicznej i chemicznym oraz wykorzystać potencjał sektorów, w których europejskie przedsiębiorstwa mają już silną pozycję, takich jak przemysł lotniczy, kosmonautyczny i obronny, life sciences oraz komunikacja i media. Szanse mają również inne branże, w tym urządzeń przemysłowych, technologii i oprogramowania, jednak będą one musiały dalej inwestować w innowacje i przyspieszyć transformację cyfrową oraz osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju – podkreślono.

"Jesteśmy świadkami powstawania nowego paradygmatu wzrostu i konkurencyjności w skali globalnej, który europejskie firmy mogą wykorzystać. Chociaż stosunkowo powolne tempo szczepień w Europie może osłabiać nadzieje przedsiębiorstw na szybkie ożywienie gospodarcze, to wiodąca pozycja regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju - w połączeniu z inwestycjami w najbardziej obiecujące technologie oraz w powstające ekosystemy międzybranżowe, takie jak mobilność - mogą zwiększyć jego konkurencyjność, umożliwić wyłonienie globalnych liderów, a w dłuższej perspektywie stworzyć miliony nowych miejsc pracy w regionie" – skomentował CEO Accenture w Europie Jean-Marc Ollagnier.

Jak podano, z przeprowadzonych wśród członków kadry kierowniczej wyższego szczebla ankiet wynika, że inwestycje technologiczne powinny skoncentrować się na sztucznej inteligencji, którą wymieniło 66 proc. respondentów, 5G i 6G (58 proc.), chmurze (52 proc.) oraz bateriach nowej generacji (34 proc.). Gdy poproszono o wskazanie obszarów o wysokim potencjale wzrostu, 55 proc. europejskich liderów wymieniło „inteligentną produkcję", „cyfrowe zdrowie" (50 proc.), „inteligentną mobilność" (46 proc.) i „transformację energetyczną" (33 proc.).

Dziewięć na dziesięć firm w Europie zadeklarowało, że planuje w tym roku zwiększyć inwestycje w transformację cyfrową i realizację celów zrównoważonego rozwoju, podczas gdy w 2020 r. tylko 58 proc. przedsiębiorstw zwiększyło inwestycje w tych obszarach.

Dodano, że 86 proc. przedsiębiorstw planuje w najbliższych trzech latach podnieść kwalifikacje lub przekwalifikować nawet 25 proc. swoich pracowników, aby sprostać potrzebom firm. W sumie około 7 milionów pracowników w regionie mogłoby skorzystać z inicjatyw w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji -stwierdzono.

W raporcie wskazano też pięć obszarów działań, których podjęcia europejskie przedsiębiorstwa oczekują od rządów i instytucji UE. To m.in: modernizacja systemów kształcenia i szkolenia w celu umożliwienia pracownikom nabywania najbardziej potrzebnych umiejętności, a także planowanie i uruchomienie wspólnej infrastruktury technologicznej (5G, chmura, IoT, AI) oraz wspieranie wysiłków na rzecz dekarbonizacji. Oczekuje się również stworzenia ram regulacyjnych sprzyjających inwestycjom i innowacjom, na przykład poprzez ograniczenie fragmentacji prawa i biurokracji oraz dalszy rozwój centrów innowacji w celu testowania nowych technologii.

Firmy spodziewają się też wsparcia rozwoju sektorów przemysłu o wysokim potencjale: w szczególności poprzez inwestycje w przełomowe badania i innowacje, wdrożenie polityki wspierającej rozwój innowacyjnych ekosystemów przemysłowych oraz tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych.

Badanie przeprowadzono w marcu i kwietniu 2021 r. wśród 700 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w 13 krajach i 11 branżach w Europie. Analizowane branże to: przemysł lotniczy i kosmonautyczny oraz obronny, linie lotnicze/turystyka/transport, motoryzacja, komunikacja/media, dobra konsumpcyjne, energia/usługi komunalne, usługi finansowe (bankowość i ubezpieczenia), towary i urządzenia przemysłowe, farmaceutyka/biotechnologia/life sciences; handel detaliczny oraz oprogramowanie. Kraje objęte badaniem to: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania.