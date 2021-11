Po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem Morawiecki był pytany, czy podczas swojego czwartkowego spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel poruszy temat cen energii i Nord Stream 2.

"Na pewno poruszymy tematy energetyczne, poruszę temat Nord Stream 2" - odparł premier.

Jak mówił, dziś widać, że manipulacje cenowe na rynku gazu, za które odpowiedzialny jest Gazprom, doprowadziły do kilkukrotnego wzrostu cen gazu. Dodał, że gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 prowadzi z kolei do ogromnego wzrostu cen na rynkach energii.

"My proponujemy, by ETS nie był rynkiem podatnym na spekulacje, nie był rynkiem, w którym gracze finansowi i inni, którzy nie potrzebują tych uprawnień, mogli spekulować na dalszą zwyżkę cen. Polska będzie przeciwdziałać tym działaniom w ramach polityki klimatycznej UE" - zapowiedział Morawiecki.

"Dziś koncentrując się na cenach energii wskazujemy na koszty generowane przez europejską politykę klimatyczną. To musi mocno wybrzmieć na Radzie Europejskiej w grudniu. Ja będę na ten temat dyskutował i jutro, i pojutrze z liderami europejskimi, ale także na forum Rady Europejskiej" - powiedział premier.

Poinformował też, że w tym tygodniu rząd przedstawi tzw. pakiet antyinflacyjny.