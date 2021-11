"Europa potrzebuje dynamicznych i zintegrowanych rynków kapitałowych, aby pobudzić gospodarkę realną i wyjść z kryzysu związanego z Covid-19. Przedstawione dziś (tj. w czwartek - PAP) wnioski znacznie przybliżają nas do sfinalizowania unii rynków kapitałowych. Ma to ogromne znaczenie dla wzrostu gospodarki UE. Osiągamy ten cel poprzez poprawę dostępu do danych dotyczących przedsiębiorstw i transakcji oraz ukierunkowanie inwestycji na nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. W przedstawionym dziś pakiecie szczególny nacisk kładzie się na wspieranie małych przedsiębiorstw na małych rynkach kapitałowych, ułatwiając w ten sposób małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) wyszukiwanie różnych źródeł finansowania i uzyskiwanie do nich dostępu. Zwiększy to również międzynarodową konkurencyjność UE jako miejsca zawierania transakcji" - zapewniał podczas konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Komisarz ds. stabilności finansowej Mairead McGuinness przypomniała, że rynki kapitałowe, obok banków, odgrywają zasadniczą rolę w finansowaniu gospodarki, ale konieczne są dalsze postępy w tworzeniu unii rynków kapitałowych.

"Podejmujemy dziś działania na różnych szczeblach: zwiększamy przejrzystość rynków kapitałowych, ułatwiamy dostęp do danych finansowych i danych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz wzmacniamy atrakcyjność produktów inwestycyjnych (...). Pozwoli to lepiej zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw (...) . Na tym jednak nie koniec, ogłaszamy również dziś bardziej ambitne, przewidziane na rok 2022 inicjatywy dotyczące unii rynków kapitałowych w zakresie dostępu przedsiębiorstw do rynków publicznych, otwartych finansów, edukacji finansowej" - oznajmiła McGuinness.

"Ogólnie rzecz biorąc, przedstawione dziś wnioski pozwolą zacieśnić powiązania między przedsiębiorstwami z UE a inwestorami, ułatwiając przedsiębiorstwom dostęp do finansowania, zwiększając możliwości dla inwestorów detalicznych i pogłębiając integrację unijnych rynków kapitałowych" - przekonuje KE.

"Jest to szczególnie ważne dla małych firm działających na małych rynkach kapitałowych"

Jeden z przedstawionych pomysłów to europejski pojedynczy punkt dostępu danych dla inwestorów (ESAP). Ma to być zintegrowany system publicznych informacji finansowych, danych na temat unijnych przedsiębiorstw i produktów inwestycyjnych.

"Zapewni to przedsiębiorstwom większą widoczność wśród inwestorów, zwiększając wachlarz dostępnych źródeł finansowania. Jest to szczególnie ważne dla małych firm działających na małych rynkach kapitałowych, ponieważ będą one teraz bardziej widoczne zarówno dla UE, jak i dla inwestorów międzynarodowych. W ESAP znajdą się również publikowane przez przedsiębiorstwa informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które przyczynią się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu" - zapewniła Komisja Europejska.