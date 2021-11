Jabłoński pytany był w piątek w radiu Zet o wykryty w państwach południowej Afryki nowy wariant koronawirusa znany jako B.1.1.529 oraz o to, że w związku z tym niektóre kraje już zawiesiły loty z południa Afryki.

Pytany, czy Polska również planuje takie kroki, odparł: "W tej chwili trwa w Brukseli posiedzenie, jest narada w tej sprawie, wszystkie państwa unijne koordynują swoje działania. Bardzo dużo wskazuje na to, że takie restrykcje będą wprowadzane i to na poziomie unijnym".

"Koordynujemy się w tej sprawie, korzystając też z wiedzy eksperckiej z tych państw, które jako pierwsze zidentyfikowały tę nową odmianę. Niewykluczone, że ta odmiana jest także w wielu innych państwach, to są bardzo wczesne informacje, ale są na tyle niepokojące, że prawdopodobnie takie restrykcje na poziomie unijnym będą wprowadzone" - kontynuował.

Podkreślił, że jeszcze w piątek wieczorem będzie wiadomo, jaka jest decyzja w tej sprawie na poziomie unijnym. "Bardzo możliwe, że będzie ona właśnie taka, by to skoordynować, by zabezpieczyć cały kontynent, przynajmniej przed kolejnymi wpływami osób, które mogą być tym koronawirusem w tej odmianie zakażone" - dodał.

Światowa Organizacja Zdrowia określiła w piątek wykryty w państwach południowej Afryki nowy wariant koronawirusa mianem "niepokojącego". Odmiana znana dotychczas jako B.1.1.529 otrzymała nazwę greckiej litery Omikron - podała Agencja Reutera.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka