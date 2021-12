"Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć ważnych kwestii, zwłaszcza ataku hybrydowego ze strony Białorusi na europejską granicę. Zapewniliśmy Polskę o naszej solidarności. Jest to (dla Polski) naprawdę poważne wyzwanie. Będziemy działać wspólnie, żeby ten atak odeprzeć i zadbać o to, by nie udało się to, co tamtejszy (białoruski) reżim sobie wymyślił" - zapewnił Scholz przed rozpoczęciem Rady Europejskiej.

"Wspólne działania, które podjęliśmy do tej pory, przynoszą efekty. Wiele linii lotniczych nie transportuje już na taką skalę ludzi na Białoruś, którzy są instrumentalizowani do tego celu (ataku hybrydowego). Jest to ważna droga, której powinniśmy się trzymać" - postulował kanclerz RFN.

Poinformował też, że innym tematem obrad będzie "trudna sytuacja Ukrainy".

"Podkreślimy jeszcze raz, że nienaruszalność granic jest jednym z filarów pokoju w Europie. Razem zrobimy wszystko co możliwe, by ta nienaruszalność była zachowana" - zadeklarował Scholz.