Fit for 55

Szef MRiT spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej, Marošem Šefčovičem i Fransem Timmermansem, oraz z komisarzem ds. budżetu i administracji Johannesem Hahnem. Podczas wizyty omówiono polskie stanowisko w sprawie propozycji pakietu Fit for 55 – poinformowało w czwartek ministerstwo.

Resort zwrócił uwagę, że pakiet Fit for 55 przewiduje, że wprowadzone przez koncerny motoryzacyjne na rynek Unii Europejskiej samochody zredukują emisję dwutlenku węgla w stosunku do norm obowiązujących w 2021 r. o 55 proc. w 2030 r., a w 2035 r. o 100 proc. W ten sposób wszystkie nowe auta sprzedawane w UE od 2035 r. byłyby zeroemisyjne.

Likwidacja produkcji aut spalinowych

Minister Nowak podczas rozmów zaznaczał, że zaprzestanie produkcji nowych samochodów spalinowych od 2035 r. może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla mniej zamożnych państw, ponieważ grozi to napływem do nich zużytych i wysokoemisyjnych samochodów.

Rozmowy ministra Nowaka z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczyły przede wszystkim wyzwań, jakie dla konkurencyjności europejskiego przemysłu stawia proces dekarbonizacji oraz polityka klimatyczno-energetyczna UE.

"Zielona transformacja musi być sprawiedliwa"

"Zielona transformacja musi być sprawiedliwa i nie powinna pogarszać warunków gospodarczych w państwach członkowskich" – mówił szef MRiT podczas spotkania z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem.

Piotr Nowak podkreślił, że dla określenia celów zielonej transformacji punktem odniesienia powinny być realne możliwości najbiedniejszych, a nie najbogatszych państw członkowskich Unii.

Przemysł bateryjny

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało, że ważnym wątkiem rozmów ministra Piotra Nowaka z Komisją Europejską był również rozwój innowacyjnych technologii, które wspierają budowanie niskoemisyjnej gospodarki.

"Uruchomiliśmy konkurs bateryjny, wykorzystując mechanizm IPCEI, przez co aktywnie włączamy się w europejskie inicjatywy na rzecz rozwoju przemysłowych obszarów o największym potencjale" - mówił minister.

Resort przypomniał, że Polska już od 2021 roku wspiera projekt poświęcony doskonaleniu technologii recyklingu baterii litowo-jonowych, korzystając z mechanizmu IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interests). Rozwiązania te pozwalają odzyskiwać ze zużytych baterii deficytowe metale o strategicznym znaczeniu. Dzięki rezultatom projektu rocznie możliwy będzie recykling 10 tys. ton odpadów baterii litowo-jonowych i katalizatorów.

Według MRiT wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič bardzo pozytywnie ocenił inwestycje bateryjne w Polsce.

"Jego zdaniem takie projekty poprawiają innowacyjność gospodarki. Dzięki takim inwestycjom, jak te w Polsce, rosną kompetencje pracowników w regionach wrażliwych na skutki transformacji gospodarczej. Pojawią się też nowe miejsca pracy i możliwości biznesowe związane z innowacyjną branżą produkcji baterii elektrycznych. Przyczynia się to też do zmniejszenia zależności lokalnych społeczności od gospodarki opartej na węglu" – podało ministerstwo w czwartkowym komunikacie.

Energia jądrowa

Podczas spotkań z Šefčovičem i Timmermansem minister Nowak zapewnił, że nasz kraj pozytywnie ocenia propozycję włączenia energii jądrowej i gazu ziemnego do unijnej taksonomii. "Oznacza to uznanie energii atomowej oraz gazu za zrównoważone źródła energii, co będzie miało między innymi przełożenie na stabilność perspektyw dla inwestowania w rozwój tych jej źródeł” - podkreślił szef MRiT.

W trakcie rozmów w Brukseli poruszono także kwestię mechanizmu CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) i jego wpływu na konkurencyjność gospodarki europejskiej. Chodzi o podatek graniczny mający ograniczyć zjawisko tzw. ucieczki emisji, zwany też taryfą węglową na produkty wysokoemisyjne importowane przez UE. To jeden z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu.

Szef resort rozwoju i technologii zaznaczył, że stosowanie mechanizmu CBAM nie powinno być alternatywą dla obecnie obowiązujących środków służących ograniczaniu ucieczki emisji poza EU w ramach EU ETS, tj. przydziału bezpłatnych uprawnień i rekompensat na pokrycie kosztów pośrednich emisji. (PAP)

Autor: Anna Bytniewska