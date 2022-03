Czescy krajowi operatorzy telefonii komórkowej zablokowali we wtorek dostęp do sześciu dezinformacyjnych stron internetowych. Zastosowali się do wezwania rządu i Krajowego Centrum Operacji Cybernetycznych. Celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się rosyjskiej propagandy.

Niedostępne w sieciach operatorów są strony cz.sputniknews.com, Cz24.news, Nwoo.org, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu i Zvedavec.org. Już w piątek firma rejestrująca domeny z rozszerzeniem "cz" zablokowała osiem stron internetowych. Reklama Lista dezinformacyjnych stron internetowych została opublikowana przez Krajowe Centrum Operacji Cybernetycznych, które jest częścią czeskiego wywiadu wojskowego. Stowarzyszenie Operatorów Sieci Komórkowych, które zrzesza operatorów stwierdziło, że zablokowane domeny stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Republiki Czeskiej poprzez rozpowszechnianie fałszywych i wprowadzających w błąd informacji.