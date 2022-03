W poniedziałek ceny na TTF pobiły rekordy, sięgając momentami prawie 350 euro za MWh. We wtorek kontrakty z dostawą w kwietniu spadły na koniec dnia do poziomu 205 euro, a majowe - do 202 euro. Pozostałe instrumenty na kolejne miesiące były już wyceniane poniżej 200 euro za MWh.

Reklama

Ukraiński operator przesyłowy GTSOU informował we wtorek, że pomimo działań wojennych w Ukrainie i ataków rosyjskich wojsk, nie ma zakłóceń w tranzycie rosyjskiego gazu na zachód ukraińskim systemem, przesył następuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

W poniedziałek po raz pierwszy w historii PGNiG stało się najwyżej wycenianą na warszawskiej giełdzie polską spółką. Po 6,15-proc. wzroście kursu akcji, kapitalizacja gazowego koncernu sięgnęła 41,881 mld zł. We wtorek kapitalizacja PGNiG spadła do 40,563 mld zł, a pod względem jej wysokości gazowy koncern został wyprzedzony przez PKO BP.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.