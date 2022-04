"Spółka otrzymała od Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce pismo w sprawie umorzenia postępowania zainicjowanego przez Gazprom, na skutek wycofania wezwania Gazpromu przez Gazprom" - czytamy w komunikacie.

2 lutego br. PGNiG otrzymało od pełnomocnika Gazpromu wezwanie na arbitraż obejmujące żądanie uznania prawa Gazpromu do dywidend z EuRoPol Gazu i praw wynikających z nadzoru korporacyjnego nad tą spółką. Drugim pozwanym był EuRoPol Gaz. Na początku marca PGNiG złożyło odpowiedź na wezwanie, w której odrzuciło wszystkie roszczenia ze względów merytorycznych i proceduralnych.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.