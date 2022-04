Jednoznacznie embargo naftowe poparł wczoraj francuski– Zatrzymanie importu rosyjskiej ropy do Europy jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek – podkreślił polityk. Wyraził jednocześnie przekonanie, że sytuacja w Ukrainie przyczyni się „w najbliższych tygodniach” do zmiany podejścia innych krajów UE. Dzień wcześniej podobne stanowisko powtórzył ubiegający się o reelekcjęFrancuski prezydent zaznaczył, że Paryż będzie zachęcać także do objęcia sankcjami gazu ziemnego. Zaprzeczył też, by decyzja o embargu na rosyjską ropę została wstrzymana z jego inicjatywy – do czasu rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich nad Sekwaną. Przeciwniczką nakładania sankcji na nośniki energii, których import od początku wojny w Ukrainie sięgnął już blisko 38 mld euro (dane Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem, CREA), jest rywalka Macrona, liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.