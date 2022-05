Do drugiej połowy 2024 roku Włochy chcą uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu - ogłosił we wtorek minister do spraw transformacji ekologicznej Roberto Cingolani na łamach dziennika "La Repubblica". Poinformował, że wzrosną dostawy surowca z takich krajów, jak Algieria, Angola, Kongo i Katar.

Cingolani zaznaczył, że z Algierii w ciągu najbliższych trzech lat gazociągiem zostanie dostarczonych o 9 miliardów metrów sześciennych gazu więcej. Poza tym, dodał, Włochy zamierzają zwiększyć dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG), przywożonego na statkach. Reklama Nowa włoska strategia, wyjaśnił, obejmuje też plan oszczędzania surowca oraz wzrost produkcji energii odnawialnej. Pozwoli to, dodał, zaoszczędzić 7 miliardów metrów sześciennych gazu do 2025 roku. "Łącząc trzy elementy: więcej gazu, więcej LNG, więcej energii odnawialnej oraz oszczędności dojdziemy do 29 miliardów metrów sześciennych w drugiej połowie 2024 roku" - oszacował włoski minister.