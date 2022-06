Głowa państwa gruzińskiego oznajmiła, że jej kraj gotów jest podjąć wszelkie konieczne kroki, aby móc kandydować do Wspólnoty.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił wcześniej, że Gruzja może otrzymać status kraju kandydującego do UE po zajęciu się priorytetowymi zagadnieniami. Ukrainie i Mołdawii przyznano w czwartek status kandydatów do UE.

Zurabiszwili napisała w kolejnym tweecie: "Gratulacje dla (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego, (prezydent Mołdawii Mai) Sandu i dla narodów Ukrainy i Mołdawii w tym dniu nadziei. Otrzymanie statusu kandydata (do UE) to historyczny krok, który dowodzi jedności i woli UE i wszystkich krajów unijnych. My (Gruzja, Ukraina, Mołdawia) jesteśmy razem na drodze do Europy".

