„Musimy stworzyć blok energetyczny. Jeśli wszyscy będziemy działać sami, sami upadniemy” – powiedział De Croo przed spotkaniem z przywódcami UE w Brukseli.

„Musimy zacząć kupować energię wspólnie, musimy wprowadzić limity cenowe i wspólnie planować, aby przetrwać zimę” - dodał.

Parlament Europejski poparł w czwartek nowe przepisy nakazujące krajom UE zapełnianie magazynów gazu do określonego poziomu każdego roku przed zimą. To odpowiedź na agresję Rosji wobec Ukrainy, która uderzyła w bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Do sierpnia 2022 r. Komisja wyda wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób kraje UE mogą wspólnie pozyskiwać gaz.

Z Brukseli Łukasz Osiński